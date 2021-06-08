Hayaletler filmi Şangay ve Münih’te

Azra Deniz Okyay’ın ödüllü filmi Hayaletler'in festival yolculuğu Şangay ve Münih festivalleri ile devam ediyor. 11-20 Haziran tarihlerinde 24. Şangay Film Festivali'nde Asya prömiyerini yapacak film, 1-10 Temmuz tarihlerinde de Almanya’nın en büyük festivallerinden Münih Film Festivali’nde (Filmfest München) gösterilecek. Bu yıl 38.si yapılacak ve fiziksel koşullarda gerçekleşecek festivalde Almanya prömiyerini gerçekleştirecek film, ilk ya da ikinci filmini çekmiş yeni yeteneklerin yarıştığı CineVision bölümünde 15 bin Avroluk CineVision Ödülü için jüri önüne çıkacak.



14 Mayıs’ta İspanya’da sinemalarda gösterime giren Hayaletler, geçtiğimiz hafta Linz’de düzenlenen CROSSING EUROPE Film Festivali’nde Avusturya prömiyerini yapmıştı. Türkiye’nin yanı sıra İngiltere, İrlanda, İzlanda, Danimarka, İsveç, Norveç ve İtalya’nın da aralarında olduğu otuz MUBI ülkesinde çevrimiçi gösterimini sürdüren film, sonbahar aylarında da Almanya, Avusturya, İsviçre ve Yunanistan’da sinemalarda seyirciyle buluşacak.



Türkiye’nin tamamında saatlerce süren elektrik kesintisinin olduğu tek bir günde geçen ve o gün İstanbul’un Sucular mahallesinde yaşananları dört farklı karakterin iç içe geçen hikâyeleri üzerinden anlatan filmin başrollerini Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir paylaşıyor. Görüntü yönetmenliğini Barış Özbiçer, kurgusunu Ayris Alptekin ve sanat yönetmenliğini Erdinç Aktürk’ün üstlendiği filmin çok konuşulan müziklerini de bağımsız müzisyen Ekin Fil yaptı.



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