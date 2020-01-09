Hayat Kısa Kuşlar Uçuyor, Cemal Süreya'yı Anlamak sergisi açıldı

Cemal Süreya'nın yaşamının ve eserlerinin ele alındığı sergide, usta şairin kendi çizimlerinin yanı sıra fotoğraf, resim, video, enstalasyon ile seramik alanında 32 sanatçının eserleri de yer alıyor.



Süreya'nın yeğenleri ve kız kardeşi Perihan Bakır'ın katıldığı etkinliğin açılışında açıklamada bulunan serginin küratörü Erkan Doğanay, 3 yıl önce Cemal Süreya'nın evinin hemen yanında bulunan Galeri Mod'ta usta şairi anmak için bir sergi projesi hazırladıklarını belirterek, her yıl da bu projeyi farklı sanatçılarla beraber gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.



Doğanay, projede sanatçıların usta şairin bir fotoğrafından ya da bir şiirinin dizesinden yola çıkarak eser hazırladıklarına işaret ederek, "Bu sergi de ortaya çıkan sonucun bir dökümü. Eserlerin bir bölümü burada sergileniyor ve ilk kez de Cemal Süreya'nın kendi el çizimiyle yapmış olduğu portre resimler burada." dedi.



Cemal Süreya'nın Türk şiiri içerisinde önemli bir isim olduğunun altını çizen Doğanay, şöyle devam etti: "Adı duyulduğunda sanatçıların 'Onun adına mutlaka ben de bir şey yapmalıyım' dediği bir insan Cemal Süreya. Bu yüzden sanatçılar projeye ilgili ve gayretli. Yarın yine Galeri Mod'ta da bir sergi açılışımız olacak. Orada da tamamı yeni olan sanatçılarla hazırlanılan bir sergi. Böylece biz şairi unutmadan, yaşatmaya, hatırlatmaya ve genç kuşaklara onun hem yüzünü hem çalışmalarını göstermeye çalışıyoruz."



Aralarında Ara Güler, Bahar Oganer, Cemil Ergün, Çağdaş Erçelik, Deniz Gökduman, Devabil Kara, Devrim Erbil, Fırat Bingöl, Fırat Neziroğlu, Görkem Dikel, Güneş Acur, Halime Türkyılmaz, Hülya Sözer, Hüseyin Işık, Hüseyin Rüstemoğlu, İpek Şenel, Mehmet Kavukçu, Nazan Azeri, Nezihe Bilen Ateş, Reşat Başar, Selahattin Yıldırım, Zafer Erkan, Ragıp Basmazölmez, Balkan Naci İslimyeli, Turgay Kantürk, Serdal Kesgin, Raziye Kubat, Şevket Sönmez, Nevhiz Tanyeli, İpek Tekil ve Metin Üstündağ'ın eserlerinin yer aldığı sergi, 9 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.