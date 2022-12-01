Hayatı Buğday Tanesi'nde anlatılan Serkan Bayram kimdir?

Engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesinin anlatıldığı "Buğday Tanesi" filmi, 2 Aralık'ta vizyona girecek. Film, bebekken buğday tarlasında çıkan yangında, vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini ve milyonlara umut olma hikayesini anlatıyor. Peki, Serkan Bayram kimdir?

Hayatı Buğday Tanesi'nde anlatılan Serkan Bayram kimdir?

Serkan Bayram, 1 Nisan 1974 'de Erzincan Refahiye'de dünyaya geldi. Baba adı Mustafa, anne adı Emine'dir.

Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yüksek lisansını yaptı. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Ticaret Hukuku Bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzincan Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Refahiye Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Hukukun Üstünlüğü Platformu Yönetim Kurulu Üyeliği, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, Ortopedik Engeliler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Fransızca bilen BAYRAM, evli 3 çocuk babasıdır.

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