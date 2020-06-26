Hayko Cepkin'den karantinada yeni albüm

Hayko Cepkin, 11 Mart 1 Haziran arasındaki karantina sürecinde yeni bir albüm hazırladı. Karantina Günlüğü, Hayko Cepkin'in karantinadaistikrarlı bir şekilde kaydettiği ve pandemi sürecini arşiv niteliğinde hafızalarda tutacak bir baş ucu albümü özelliği taşıyor.

Cepkin, 2005 yılından bu yana yayınladığı bestelerinden 22 özel ve kült eserini, neyzen Burak Malçok ile bambaşka bir düzenleme ve usulle kendi YouTube kanalından anlık kayıtlar alarak yayınladı.



Cepkin, sadece YouTube kanalında yayınlanan bu eserlerin dinleyenlerinin yoğun isteği üzerine dijital platformlarda da yayınlanması için kolları sıvadı ve tamamen ev kaydı olan Karantina Günlüğü albümünü sevenlerine müzik platformlarından da ulaştırdı.