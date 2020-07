Hayko Cepkin'in senfonik konseri YouTube'da

Hayko Cepkin'in 31 Ocak'ta gerçekleştirdiği "An Epic Symphony" konseri Hayko Cepkin YouTube kanalında yayınlanmaya başladı.



Event Across Turkey'in, Turkcell Platinum Sound Flight Symphony konserleri kapsamında gerçekleştirdiği "An Epic Symphony & Hayko Cepkin" konseri titiz bir çalışma ile seyirci ile buluşmuştu. Bu özel gece, Tuluğ Tırpan ve Hayko Cepkin'in kompozisyonlarını yazdığı ve Turhan Yükseler'in yönettiği 60 kişilik senfoni orkestrası ile unutulmaz bir müzik şölenine dönüşmüştü.



Post prodüksiyonunu Ba'ndo Creative Studio'nun yaptığı, Göksel Balaban yönetmenliğinde 10 kişilik bir ekip ve 6 kamera ile kayda alınan bu özel gecenin montajı 5 ay sürdü.



128 kanallık canlı kaydedilen semponik konserin 4 ay süren miks aşamasında, kayıtlara en ufak bir müdahale ve ekleme yapmadan sunan Hayko Cepkin, corona virüs salgını nedeniyle konser alanlarında buluşamadığı sevenlerine konser kaydını armağan ediyor.