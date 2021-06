HBO çok iddialı: House of the Dragon muhteşem

Independent Türkçe'nin haberine göre, HBO'nun patronu Casey Bloys merakla beklenen Game of Thrones spin-off'u House of the Dragon'a dair konuştu.

George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan Game of Thrones'un 300 yıl öncesinde geçecek House of the Dragon, Targaryen ailesine odaklanacak.



Doctor Who dizisiyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Matt Smith, Daemon Targaryen karakterini üstlenecek, Emma D'Arcy de onun yeğeni Rhaenyra Targaryen'i canlandıracak.



Dizide Paddy Considine, Viserys Targaryen'i oynarken Rhys Ifans da Otto Hightower'a hayat verecek.



Her ne kadar birden fazla Game of Thrones spin-off'unun hazırlık aşamasında olduğu bilinse de ekranlara ilk House of the Dragon gelecek.

10 DİZİ ÇEKİM AŞAMASINDA



Variety'ye verdiği yeni röportajda diziye dair konuşan HBO ve HBO Max'in içerik yöneticisi Casey Bloys, House of the Dragon'ın halihazırda çekimleri gerçekleştirilen tek spin-off olduğunu söyledi.



Bloys diğer dizilerin farklı üretim aşamalarında olduğunu belirtti:



"Pek çok kişi şu anda 10 dizinin çekim aşamasında olduğunu düşünebilir. Bir tanesi 2022'de yayımlanacak. Diğer senaryoların nasıl ilerleyeceğini göreceğiz."

House of the Dragon'ın nasıl göründüğüne dair soruyaysa Bloys şu şekilde yanıt verdi: Muhteşem görünüyor.

Bloys dizinin sorumluları Miguel Sapochnik ve Ryan Condal'ın bir araya getirdiği oyuncu kadrosunun iyi göründüğünü de sözlerine ekledi.