HBO: Oyuncuların ödemeleri devam edecek

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisine alan corona virüs, günlük hayatı olduğu gibi sinema ve dizi sektörünü de etkilemeye devam ediyor. Çekimlerin durması bir yana seyirciyle buluşmaya hazır filmler vizyon tarihlerini bir yıl ertelemek zorunda kalıyor. Corona virüsü sağlık kadar ekonomik zararlarının da tartışıldığı bugünlerde HBO'dan örnek bir davranış geldi.

ÖDEME PLANI HAZIR

ABD'nin önde gelen paralı televizyon kanalı, corona virüsü sebebiyle çekimleri durdurulan dizi oyuncularına ödeme yapacağını açıkladı. Deadline'ın haberine göre; setleri durdurulan oyuncular için bir ödeme planı oluşturulduğu bilgisi paylaşıldı.



Kanalın çekimleri durdurular dizilerinin arasında Barry, Euphoria, Succession ve The Righteous Gemstones bulunuyor.

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