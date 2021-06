HBO'dan Game of Thrones devam dizileri açıklaması

HBO ve HBO Max içerik şefi Casey Bloys, Game of Thrones yan projeleri ve House of the Dragon hakkında konuştu. Bloys, aktif yapımda Game of Thrones evreniyle ilgili birden fazla dizi olduğuna inanan insan sayısının kendisini şaşırttığını söyledi. Beyazperde'nin haberine göre, orijinal hikayede anlatılan olaylardan 300 yıl önce geçen bir ön bölüm olan House of the Dragon'ın, şimdiye kadar gerçek olan tek yan bölüm olduğunu söyledi.



Yazar George R.R. Martin, bir animasyon dizisi de dahil olmak üzere en az altı projede geliştirmeyi denetlemeye yardımcı olacak. Bloys, House of the Dragon'ın çalışmalarda olan tek proje olduğunu söyledi ve ekledi:

“Diğerlerinin hepsi çeşitli gelişim aşamalarında. İnsanlar şu anda 10 serilik çekimimiz olduğunu düşünebilir ama 2022'de yayında olacak bir tane var. Diğer senaryoların nasıl olacağını zamanla göreceğiz."



"HOUSE OF DRAGON MUHTEŞEM"

House of the Dragon, şu anda İngiltere'de, baş yapımcı/yürütücü yapımcı Ryan J. Condal ve bir “GOT” çalışanı olan yönetmen/yapımcı Miguel Sapochnik tarafından çekiliyor. Bloys spoiler vermiyor ama şu ana kadar günlüklerde gördüklerini çok beğendiğini söylüyor. Bloys, "Muhteşem görünüyor. Sapochnik ve Ryan'ın bir araya getirdiği kadro ve ortaya çıkan şey harika görünüyor" dedi.



dizi, Martin'in orijinal hikayenin temeli olan Buz ve Ateşin Şarkısı romanlarına eşlik eden Ateş ve Kan adlı romanına dayanıyor. Prequel, babaları Viserys I'in ölümünden sonra taht için savaşan kardeşler Aegon II ve Rhaenyra arasındaki Targaryen iç savaşı olan Ejderhaların Dansı'nı takip edecek. Ejderhaların Dansı, Lannisterlar da dahil olmak üzere Westeros'un büyük hanelerini konu alıyor.