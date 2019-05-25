Oyuncu kadrosunda Suranne Jones, Sophie Rundle, Gemma Whelan, Gemma Jones, Timothy West ve Peter Davison gibi isimleri buluşturan Gentleman Jack yeni sezonuyla izleyenleri karşısına çıkıyor.
Bbabasının kömür madenlerini işleten Anne Lister’ın hikayesini işliyor. 1832 yılında geçen hikaye, Lister’ın iş ve aşk hayatı arasındaki dengede ilerlemesini konu ediniyor. Senaryoyu Sally Wainwright kaleme alırken 2. sezon da Lister’ın günlüklerinden uyarlanmaya devam edecek.
Dizinin yönetmen koltuğunda Sally Wainwright ve Sarah Harding ikilisi görev yaparken yürütücü yapımcı kadrosunda Wainwright’ın yanı sıra Faith Penhale, Laura Lankester ve Phil Collinson var.
HBO'nun Gentleman Jack dizisine 2. sezon onayı
Sanat
BBC ve HBO işbirliğinde ekrana taşınan Gentleman Jack 2. sezonuyla geri dönecek
Oyuncu kadrosunda Suranne Jones, Sophie Rundle, Gemma Whelan, Gemma Jones, Timothy West ve Peter Davison gibi isimleri buluşturan Gentleman Jack yeni sezonuyla izleyenleri karşısına çıkıyor.