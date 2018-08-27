HBO kanalı, tüm dizilerinden kısa anlar içeren yeni sezon tanıtımını yayınladı. Tanıtım, 8. sezonu merakla beklenen Game of Thrones dizisinden ilk görüntüler de yer alıyor.



Nisan 2019’da seyirciyle buluşması beklenen final sezonunun gecikmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin görsel efekt süpervizörü Joe Bauer, ekibin dizi üzerinde çalışmaya yeni başladığını, çalışmaların Mayıs 2019’a kadar sürebileceğini söylemişti. Bu durumda dizinin yaz aylarında yayınlaanacağı yorumları yapıldı.



Öte yandan HBO geçtiğimiz yıl, beş farklı Game of Thrones devam dizisi üzerine çalıştığını duyurmuştu. Ancak daha sonra beş diziden dördünün iptal edildiği açıklandı.



HBO’nun program başkanı Casey Bloys, sadece Jane Goldman'ın projesini sürdürmek istediklerini ve bunun için gelecek yılın başında çekimlere başlanması gerektiğini söylemişti.

HBO'NUN TANITIMI VE GAME OF THRONES 8. SEZONDAN İLK GÖRÜNTÜLER