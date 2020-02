Helen Mirren'a Berlin Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülü

50 yıldan uzun bir zamandır sinema endüstrisinin içinde yer alan 74 yaşındaki ünlü oyuncu Helen Mirren'a 70. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde (Berlinale) yaşam boyu başarı ödülü verildi.

Berlin Uluslararası Film Festivali'nde ödül almak üzere sahneye çıkan Mirren'a ödülünü Alman oyuncu Iris Berben takdim etti.

En son The Madness of King George ve The Last Station filmlerinde rol alan İngiliz oyuncu, bugüne dek Oscar, BAFTA, Emmy ve Altın Küre ödülleri kazandı.

Helen Mirren, festivalde İngiliz markası Suzannah imzalı bir elbiseyle boy gösterdi.

18 yaşında National Youth Theatre'a kabul edilen Mirren, 20 yaşında Old Vic tiyatrosunda oynanan, NYT yapımı Antony and Cleopatra oyununda Kleopatra'yı canlandırdı. NYT ile yaptığı çalışmalardan sonra Mirren, Royal Shakespeare Company'de (RSC) çalışmaya başladı. Ünlü oyuncu Devlet Oyunları, Kraliçe, Takvim Kızları, Öğretmen, Özel İlgi, 2010, Ah Şanslı Adam! gibi pek çok filmde rol aldı.

YARIŞMADA TÜRKİYE YOK



20 Şubat'ta başlayan ve 1 Mart'ta sona erecek olan Berlin Uluslararası Film Festivali'nde bu yıl 71 ülkeden yaklaşık 340 film gösteriliyor. Yarışma bölümünde de 18 ülkeden 18 film Altın Ayı için yarışıyor. Festivalin yarışma bölümünde bu yıl Türkiye'den hiç film yer almıyor.



Festival kapsamında düzenlenen European Film Market'te (EFM) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı işbirliğinde hazırlanan Türkiye standı, dünyanın dört bir yanından sektör profesyonellerini ağırlıyor. Ortak yapımlar için en önemli platformlardan biri olan festivalde yeni projelerin hayata geçirilebilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştiriliyor.



Berlin Film Festivali'nin yeni yetenekler keşfeden programı Berlinale Talents bölümüne de Türkiye’den oyuncu Ece Yüksel, kurgucu Selda Taşkın, yönetmen ve yapımcı Emine Yıldırım seçildi.