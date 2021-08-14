Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait 2 bin 533 sikke ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda 308'inin Helenistik, 2 bin 16'sının Roma ve 209'unun Bizans dönemine ait olduğu belirlenen toplam 2 bin 533 sikke ele geçirildi.

Anadolu Ajansı 14.08.2021 - 15:00

Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait 2 bin 533 sikke ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelinin devriye faaliyeti yürüttüğü sırada şüphelenilen bir tır, x-ray cihazına sevk edildi.

X-ray taramasında çekicisinde şüpheli yoğunluğa rastlanılan araç, detaylı arama için hangara alındı.

Aramada, aracın çekicisinin ön konsolunda gizlenmiş 8 pakette tarihi eser görünümünde sikkelerin bulunduğu belirlendi.

Sikkeler inceleme yapılmak üzere Hatay Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Hatay Müze Müdürlüğünün yaptığı incelemede, sikkelerin 308'inin Helenistik, 2 bin 16'sının Roma ve 209'unun da Bizans dönemine ait olduğu saptandı.

Sorumlular hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

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