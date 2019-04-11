Cehennemden gelen ünlü çizgi roman karakteri Hellboy, 11 yıl sonra beyazperdeye geri dönüyor. 2008 yılındaki son filmi Hellboy Golden Army’nin ardından Hellboy’un beyazperdedeki yeni macerası bugün fantastik film tutkunlarıyla buluşuyor.



Başrolünde Stranger Things dizisinden tanıdığımız David Harbour’ın yer aldığı filmde, Hellboy, intikam ateşiyle yanıp tutuşan ve insanlığa savaş açan bir büyücüye karşı mücadele ediyor. Her saniyesi heyecan ve aksiyon dolu filmde David Harbour’a Ian McShane, Milla Jovovich, Sasha Lane, Daniel Day Kim ve Penelope Mitchell eşlik ediyor. Hellboy’un yönetmen koltuğunda ise The Descent ve Doomsday filmlerinin yönetmeni Neil Marshall oturuyor.

ŞANSLI KOLTUKLAR HELLBOY SEYİRCİLERİNİ BEKLİYOR



Cinemaximum, Hellboy için IMAX salonlarına özel, ‘Şanslı Koltuk’ kampanyası düzenliyor. Kampanya çerçevesinde 12 Nisan-16 Nisan tarihleri arasında her gün 8 kişi Hellboy çizgi roman kazanma şansına sahip oluyor. Çizgi romanın sahibi olmak için koltuğunuzda bulduğunuz “Tebrikler” yazılı kartı biletinizle birlikte gişeye götürmeniz yeterli oluyor. Şanslı Koltuk kampanyası kapsamında hediye edilen Hellboy maceralarının isimleri ise şöyle: Geceyarısı Sirki, Yaşayan Ölüler Evi, Maskeler ve Canavarlar, Krampusnacht.

HELLBOY'DAN 18+ FRAGMAN