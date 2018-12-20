Çizgi roman karakteri Hellboy’un sinemaya yeniden uyarlamasından ilk fragman yayınlandı.
David Harbour’un Hellboy’u canlandırdığı filmde Milla Jovovich, Ian McShane, Daniel Dae Kim ve Sasha Lane de rol alıyor.
2004 yapımı Hellboy filminden sonra yeniden uyarlanmasına karar verilen, Dark Horse Comics’in klasik filmi, ağırlıklı olarak çizgi romanlarda yer alan The Wild Hunt hikayesini ele alıyor.
HELLBOY FİLMİNİN FRAGMANI
Neil Marshall’ın yönetmenliğini üstlendiği filmde Hellboy, dünyayı kurtarmaya çalışırken pek çok korkutucu yaratıkla yüzleşmek zorunda kalır.
Hellboy, 12 Nisan’da vizyona giriyor.