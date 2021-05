Henry Cavill İskoç savaşçı rolü için görüşmelere başladı (Highlander)

Man of Steel ve The Witcher dizilerinin yıldızı Henry Cavill, Lionsgate'in devam filmleri, TV dizileri, bağlantılı romanlar, çizgi romanlar ve video oyunları dahil bütün bir popüler kültür ekosistemini yaratan 1986 yapımı fantastik macera filmi Highlander'ın (İskoçyalı) yeniden çevriminde rol almak için görüşmelerde bulunuyor.



Filmin yönetmenliğini Chad Stahelski (John Wick) yaparken, yapımcılığını Neal H. Moritz, Josh Davis ve David Leitch üstleniyor. Amanda Lewis, Patrick Wachsberger ve Gregory Widen ise yönetici yapımcılığı üstlenecek. Kerry Williamson (What Happened to Monday) senaryoyu yazıyor. Cavill’in rolü net değil ama filmin iki başrolünden biri olacak.

ORJİNAL FİLMİ OYUNCULARI



Orijinal filmin başrolünde Christopher Lambert yer aldı. Lambert 16. yüzyılda doğan ve savaşta öldükten sonra ölümsüz olduğunu öğrenen bir İskoç savaşçı olan Connor MacLeod'u canlandırd. Sean Connery, Connor'ın akıl hocası olarak, olasılık dışı bir şekilde Juan Sánchez Villalobos Ramírez (Tak-Ne adıyla doğmuş olmasına rağmen) adındaki bir Mısırlı rolünde yer aldı.



FİLMİN KONUSU



Juan, Connor'a başları kesilmedikçe sonsuza kadar yaşamalarına izin verilen Quickening denen şeyle doğan küçük bir avuç insandan biri olduğunu öğretir. Yüzyıllar sonra günümüz New York'unda Connor, tüm ölümsüzlerin kafasını kesmeye kararlı bir başka ölümsüz olan Kurgan'la (Clancy Brown) karşı karşıya gelir.

