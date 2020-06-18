Herakles büstünün yer aldığı yüzük taşı temizlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından Likya Birliği'nin başkenti olan Patara Antik Kenti'ndeki çalışmalar, aralıksız sürdürülüyor.

Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibince 1988'de başlatılan, 1999'dan bu yana da Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında sürdürülen kazı çalışmaları kapsamında yapılan Patara Antik Tiyatrosu sondaj çalışmalarında, 1.3 santim çapında yüzük taşı bulundu.



Üzerinde, mitolojide 'tanrılar tanrısı' Zeus'un oğlu, 'kuvvet tanrısı' olarak bilinen Herakles'in büstünün olduğu yüzük taşı, çamurdan arındırılarak, temizlendi. Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, yüzüğün temizlenmiş halini gösteren fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.