HFPA'dan Altın Küre'de reform için yeni davranış kuralları

Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association-HFPA) Yönetim Kurulu cuma günü öğleden sonra organizasyonda reform yapmak için yapacağı en son hamleleri özetleyen bir bildiri yayınladı. Beyazperde'nin haberine göre, bildiride kısmen, "Daha önce de söylediğimiz gibi, kendimizi dönüşümsel reforma adadık ve sürecin bütünlüğünden ödün vermeden değişiklikleri olabildiğince çabuk uygulamaya çalışıyoruz" ifadesine yer verildi.



HFPA, açıklamanın devamında, "Şeffaflık ve hesap verebilirlik ruhu çerçevesinde, ilerlememiz hakkında endüstriyi ve kamuoyunu, ilerleyen haftalarda daha fazla ayrıntıyla bilgilendireceğiz ve zaman çizelgemizi düzenli olarak güncellemeyi planlıyoruz" sözleri yer aldı.

20 Mayıs'ta HFPA üyeleri yeni bir Mesleki ve Etik Davranış Kuralları listesi onayladı. Yapılan açıklamada, "Reform planımızın temel dayanağının hesap verebilirlik olduğu konusunda net olmak istiyoruz. HFPA her türlü taciz, ayrımcılık ve istismarı kınıyor. Bu tür davranışlar kabul edilemez ve yeni kurallarımızın ihlali durumunda disiplin cezası verilecektir. Hem yeni hem de eski tüm üyelerin bu yeni davranış kurallarına uyması bekleniyor ve yapmazlarsa sorumlu tutulacaklar" sözlerine yer verildi.



TOM CRUISE ÖDÜLÜNÜ İADE ETTİ

“Geçmişte bazı üyelerin kabul edilemez davranışlarda bulunduklarına dair raporlardan rahatsız olduk ve bunun bir daha olmamasını ve HFPA ve üyeleriyle olan etkileşimlerin karşılıklı saygıyı somutlaştırmasını sağlamaya derinden bağlıyız. Yeni davranış kurallarımız ve önümüzdeki haftalarda yayınlanacak olan politikalar, bu temel ve gerekli hedefe ulaşmak için tasarlandı" diyen HFPA, ayrıca 19 Mayıs'ta Convercent ile üyelerin ve üye olmayanların organizasyon içinde suistimali rapor etmelerine olanak tanıyan bir yardım hattı kurmak için sözleşme imzaladığını bildirdi. Aramalar isimsiz olarak kaydedilecek.



HFPA, Los Angeles Times'ın grubun yaklaşık 20 yıldır siyahi bir üyesi olmadığını bildirmesinin ardından şubat ayından bu yana ateş altında. Rapordan bu yana HFPA, üyeliğin yapısını ve kurallarını elden geçirme sözü verdi. Ancak, mayıs ayı başlarında bir dizi reform duyurulmasına rağmen, NBC önümüzdeki yıl Altın Küre'yi yayınlamayacağını duyurdu. Ünlü aktör Tom Cruise da kazandığı 3 Altın Küre heykelciğini birliğe iade etti.