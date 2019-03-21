Geçtiğimiz günlerde 3. sezon finalini gerçekleştiren High Maintenance'ın 4. sezonunun geleceği açıklandı.
Dizinin tüm bölümlerini yazıp yöneten Katja Blichfeld ve Ben Sinclair ikilisinin imzasıyla ekrana taşınıyor.
High Maintenance'ın başlıca rollerini Kate Lyn Sheil, Jessica Hecht, Kate Berlant, Josh Pais, Britt Lower, Yael Stone ve Chris Roberti gibi oyuncular paylaşıyor. Dizinin yürütücü yapımcılığını ise Katja Blichfeld, Ben Sinclair ve Russell Gregory üstleniyor.
Yeni sezonun 2020 başında izleyiciyle buluşması bekleniyor.
High Maintenance'ın 4. sezonu geliyor
Sanat
HBO ekranlarında izleyici karşısına çıkan High Maintenance 4. sezon onayını aldı.
Geçtiğimiz günlerde 3. sezon finalini gerçekleştiren High Maintenance'ın 4. sezonunun geleceği açıklandı.