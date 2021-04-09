Hilâl-i Ahmer Kadınları anısına sergi

Evrensel bir değer olan sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği, 15 Nisan Dünya Sanat Günü’ne denk gelen kuruluş yıl dönümünün 6. senesinde Türk Kızılay Derneği ile anlamlı bir iş birliği yaparak Hilâl-i Ahmer Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatçıların nadide eserlerinin satışa sunulacağı sergide, Hilâl-i Ahmer kadınlarının savaş yıllarında yaptıkları sanat çalışmalarıyla askerlere verdiği desteğe de tanıklık edilecek.



İyilik İçin Sanat Derneği’nin Ege Yapı ile iş birliğine giderek profesyonel sanatçıların katılımıyla Türkiye’de ilk kez bir şantiye alanında hayata geçirdiği Atölye Cer projesi, sergiye ev sahipliği yapacak. Atölye Cer’de yer alan sanatçıların bugüne kadar atölyede ürettiği eserler ile bu proje için özel üretilen eserlerin yer alacağı sergi, 15 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de kapılarını açacak.



Türk Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Kadın Kolları tarafından hazırlanan Hilâl-i Ahmer’in kahraman kadınlarını anlatan bir video da sergi kapsamında sanatseverler ile buluşturulacak. Hilâl-i Ahmer kadınlarına dikkat çekmek amacıyla oluşturulan sergi, Atölye Cer’de 20 gün boyunca açık kalacak.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun bir şekilde açık havada gerçekleştirilecek sergiye HES kodu ile giriş yapılabilecek. Hafta içi her gün 11.00 - 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek sergi aynı zamanda İyilik İçin Sanat Derneği’nin sitesinden de takip edilebilecek.



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