ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, kızı Chelsea Clinton ile birlikte The Book of Gutsy Women adıyla yeni bir kitap yazdı. Anne-kız, kitabın tanıtımı için New York’ta bir davet verdi. Clinton’lar, tanıtımı yapılan kitaplarıyla kamera karşısına geçti.

Türkçeye ‘Cesaretli Kadınların Kitabı: Favori Cesaret ve Esneklik Hikayeleri’ olarak çevrilen biyografi kitabı, Clinton’ın yayıncısı Simon&Schuster’ın sekizinci kitabı olmak özelliği taşıyor.