Hint kum sanatçısından Melania ve Donald Trump’a ‘hoş geldiniz heykeli’

Hint kum sanatçısı Sudarsan Pattnaik, ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump’ın ziyareti öncesi, Hindistan’ın güneydoğusu sahiline kumdan bir heykel yaptı.



Hint eyaleti Odisha’nın Puri sahilinde yer alan heykelde Trump çifti ve Hindistan’ın sembolü Taj Mahal yer alıyor. Heykelde, çifte İngilizce “Hindistan’a hoş geldiniz” yazısı ile sesleniliyor.



Sanatçı, 1,80 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğindeki heykel için 3 ton kum kullandı.



Trump çifti bugün Ahmedabad şehrini ziyaret edip Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelecek.

"MELANIA TRUMP BEYAZ SARAY'DA HAPİS HAYATI YAŞIYOR"