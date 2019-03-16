İtalya’da Rönesans dönemi ressamı Pieter Bruegel’in Santa Maria Maddalena Kilisesi’ndeki tablosunun çalınacağı yönünde bilgi alan polis, hırsızları sahte tablo tuzağına düşürdü. Orijinal tabloya Liguria’daki kilisenin duvarından kaldırarak kopyasını koyan polis, hırsızların sahte tabloyu çalmalarına göz yumdu.
Polis, 3 milyon Euro (19 milyon TL) değerindeki tablo yerine sahtesini çalan ve objektiflere takılan hırsızları arıyor.
Pieter Brueghel kimdir?
Pieter Brueghel ya da Brueghel peyzaj çalışmaları ve köy betimlemeleriyle ünlenen Hollandalı Rönesans ressamıdır. 1559' dan sonra soyadındaki h harfini kullanmayı bırakmış ve eserlerini Bruegel şeklinde imzalamaya başlamıştır.
Hırsızlara sahte tablo tuzağı
Sanat
İtalya’da, Pieter Bruegel’in tablosunun çalınacağı istihbaratını alan polis, gerçeğini replikasıyla değiştirdi. Durumdan habersiz olan hırsızlar sahte tabloyu çaldı.
İtalya’da Rönesans dönemi ressamı Pieter Bruegel’in Santa Maria Maddalena Kilisesi’ndeki tablosunun çalınacağı yönünde bilgi alan polis, hırsızları sahte tablo tuzağına düşürdü. Orijinal tabloya Liguria’daki kilisenin duvarından kaldırarak kopyasını koyan polis, hırsızların sahte tabloyu çalmalarına göz yumdu.