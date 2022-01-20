Hisart Canlı Tarih Müzesi yenilendi

Kağıthane'de bin 500 yıllık tarihi eserleri içerisinde barındıran Hisart Canlı Tarih Müzesi yenilendi. Müze 1 Şubat'ta kapılarını açacak.

Haberler - İHA 20.01.2022 - 14:38

Hisart Canlı Tarih Müzesi yenilendi

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Bin 500 yıllık tarihi eserlere sahip Hisart Canlı Müzesi'nin yenilenen yüzüyle lansmanı yapıldı.

İlk olarak 2013 yılında kurulan Hisart Canlı Tarih Müzesi corona virüs pandemisi nedeniyle 2 senedir kapalı kalmıştı. Kapalı kaldığı süre boyunca restore edilen eserleriyle müze, 1 Şubat'ta kapılarını resmen açmış olacak.

Programda ayrıca Hisart Canlı Tarih Müzesi kültür yayınlarının ikincisi ve kendi kategorisinde en kapsamlı eser olan “Osmanlı İmparatorluğu Askeri Kıyafetleri 1826-1922” kitabının lansmanı da gerçekleştirildi.

Lansman programına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve müzenin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu katıldı. 

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