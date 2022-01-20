Hisart Canlı Tarih Müzesi yenilendi

Bin 500 yıllık tarihi eserlere sahip Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin yenilenen yüzüyle lansmanı yapıldı.



İlk olarak 2013 yılında kurulan Hisart Canlı Tarih Müzesi corona virüs pandemisi nedeniyle 2 senedir kapalı kalmıştı. Kapalı kaldığı süre boyunca restore edilen eserleriyle müze, 1 Şubat'ta kapılarını resmen açmış olacak.

Programda ayrıca Hisart Canlı Tarih Müzesi kültür yayınlarının ikincisi ve kendi kategorisinde en kapsamlı eser olan “Osmanlı İmparatorluğu Askeri Kıyafetleri 1826-1922” kitabının lansmanı da gerçekleştirildi.



Lansman programına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve müzenin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu katıldı.