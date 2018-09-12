Tüm dünyada beş milyar doların üstünde gişe hasılatı elde eden Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi Hobbs ve Shaw için kollar sıvandı. Dwayne Johnson ve Jason Statham’ı tekrar buluşturan filmin çekimleri geçtiğimiz gün başladı.
Filmin başrollerinden Dwayne Johnson müjdeli haberi Instagram hesabından duyurdu.
Film, Hızlı ve Öfkeli serisinden tanıdığımız Luke Hobbs ve Deckard Shaw karakterlerine odaklanacak. Hobbs and Shaw'ın 2 Ağustos 2019’da Türkiye'de vizyona girmesi bekleniyor.
Hobbs ve Shaw çekimleri başladı (Hızlı ve Öfkeli'nin spin-off filmi)
Sanat
Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi Hobbs ve Shaw'ın çekimlerine başlandı.
Tüm dünyada beş milyar doların üstünde gişe hasılatı elde eden Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi Hobbs ve Shaw için kollar sıvandı. Dwayne Johnson ve Jason Statham’ı tekrar buluşturan filmin çekimleri geçtiğimiz gün başladı.