Hollanda, Rembrandt otoportresini alacak: 150 milyon euro ayrıldı

Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn'in ünlü otoportresi yüz yıllar sonra evine dönüyor. Hollanda hükümeti, Rembrandt'ın otoportresini satın almayı planladığını açıkladı.

Haberler 10.12.2021 - 13:24

Hollanda, Rembrandt otoportresini alacak: 150 milyon euro ayrıldı

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Hükümeti, 17. yüzyılın önemli eserlerinde imzası olan Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn'in ünlü otoportresini satın almayı planladığını duyurdu. Standard Bearer isimli tablonun alınabilmesi için meclisin onayı bekleniyor.

DERNEKTEN 15 MİLYON EURO KATKI

Hollanda Hükümeti'nin satış için ayırdığı 150 milyon euro'ya Rembrandt Derneği de 15 milyon euro katkıda bulunacak.

1636 tarihli bu başyapıtı, son olarak Rothschilds ailesi satın aldı. Tablo, 1844'ten bu yana Rothschild ailesinin Fransa'daki bir kolundaydı ve Fransa, eseri milli hazine olarak kabul ediyordu.

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