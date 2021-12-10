Hollanda, Rembrandt otoportresini alacak: 150 milyon euro ayrıldı

Hollanda Hükümeti, 17. yüzyılın önemli eserlerinde imzası olan Hollandalı ressam Rembrandt van Rijn'in ünlü otoportresini satın almayı planladığını duyurdu. Standard Bearer isimli tablonun alınabilmesi için meclisin onayı bekleniyor.

DERNEKTEN 15 MİLYON EURO KATKI



Hollanda Hükümeti'nin satış için ayırdığı 150 milyon euro'ya Rembrandt Derneği de 15 milyon euro katkıda bulunacak.

1636 tarihli bu başyapıtı, son olarak Rothschilds ailesi satın aldı. Tablo, 1844'ten bu yana Rothschild ailesinin Fransa'daki bir kolundaydı ve Fransa, eseri milli hazine olarak kabul ediyordu.

Satranç fragmanı