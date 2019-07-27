Julia Roberts’ın da ağabeyi olan oyuncu Eric Roberts, yönetmenliğini Florian Frerichs ile Ömer İnal’ın üstlendiği Öteki İhtimal filmi için önceki akşam Los Angeles’tan İstanbul’a geldi. Ünlü aktörü İstanbul Havalimanı’nda filmin yapım şirketi Newmark Film’in yetkilileri karşıladı.
Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre; Havalimanından konaklayacağı Maçka’daki otele geçen sanatçı, çekimlere dün başladı. Filmin finalinde yer alacak sahneler için bir çocuk oyuncuyla kamera karşısına geçen Roberts, çekimlerinin tamamlanmasının ardından ülkesine dönecek.
Hollywood yıldızı Eric Roberts İstanbul’da
Sanat
Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Eric Roberts, Öteki İhtimal (The Other Path) filminde rol almak üzere 3 günlüğüne İstanbul’a geldi.
Julia Roberts’ın da ağabeyi olan oyuncu Eric Roberts, yönetmenliğini Florian Frerichs ile Ömer İnal’ın üstlendiği Öteki İhtimal filmi için önceki akşam Los Angeles’tan İstanbul’a geldi. Ünlü aktörü İstanbul Havalimanı’nda filmin yapım şirketi Newmark Film’in yetkilileri karşıladı.