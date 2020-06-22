Hollywood yıldızlarından Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne övgü

14-21 Haziran tarihlerinde 30 ülkeden, 45 filmin gösterildiği Uluslararası Göç Filmleri Festivali ustalık sınıfları, atölyeler, konserler ve son teknolojilerin kullanıldığı yeni nesil sergileriyle dünyada yaklaşık 30 milyon izleyiciye ulaşmayı başardı.Hollywood’un ünlü yıldızları da festivale video göndererek teşekkür etti.

HARVEY KEITEL: mUHTEŞEM BİR FIRSAT SUNDUNUZ



Taksi Şoförü, Rezervuar Köpekleri, Ucuz Roman gibi filmlerin efsane oyuncusu Harvey Keitel, festival komitesine gönderdiği mesajda ‘’Göçle ilgili bir festival düzenledikleri için Göç İdaresi’ne tebriklerimi iletiyorum. Muhteşem bir fırsat sundunuz, teşekkürler’’ ifadelerine yer verdi.



Helen Mirren ve Taylor Hackford

TAYLOR HACKFORD: BU FESTİVAL HARİKA BİR FİKİR



Oscar'lı oyuncu Helen Mirren "Göç en temel insan hikayelerini beraberinde getirir" derken Şeytanın Avukatı, Ray gibi unutulmaz filmlerin Oscar'lı yönetmeni Taylor Hackford ‘’İkimiz de bundan neredeyse 10 yıl kadar önce Antalya Film Festivali’ne katıldık. Bizim için muhteşem bir tecrübeydi. Çünkü Türkiye’nin zenginliklerini ve tarihini görme şansımız oldu. Hayatımızda gördüğümüz en harika Roma ve Yunan harabelerini ziyaret ettik. Tabii ki göçün ve göçmenliğin ne kadar önemli olduğunu düşündük. Kültürler hareket eder, değişir ve zenginleşir. Bu yüzden Uluslararası Göç Filmleri Festivali harika bir fikir’’ diye konuştu.



Harvey Keitel

JOHN SAVAGE: UMARIM TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEMENİN BİR YOLUNU BULABİLİRİZ



John Savage denince akla ilk ‘The Deer Hunter-Avcı’ filminde Robert De Niro ile karşılıklı oynadığı Rus ruleti sahnesi gelir. Sinema tarihinde savaşın anlamsızlığını özetleyen belki de en iyi sahnelerden biridir bu. Amerikan sinemasında saygın bir yere sahip olan John Savage da gönderdiği mesajda Türkiye’nin çabasını destekleyebiliriz mesajı verdi:

‘’F. Murray Abraham’dan bir mesaj aldım. Kendisi müthiş bir karakter. Türkiye’de göçmenlikle ilgili düzenlenen bir film festivali için çalıştığını, festivale başkanlık ettiğini söyledi. Gerçekten etkilendim. Festivaller, küçük bir alanda çok önemli sonuçlar elde edebilirler. Umarım biz de Türkiye’nin ortaya koyduğu bu inanılmaz çabayı desteklemenin yollarını bulabiliriz.’’

