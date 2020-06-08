Hollywood12 Haziran’da perdeyi açıyor

Amerikan sineması, yüzünü farklı kıtalardaki stüdyolara çeviriyor. Dünyayı etkisi altına alan coronavirüs (Covid-19) salgınıyla çekimlerine ara verilen birçok Hollywood filmi yeniden çekilmeye başlıyor.

ABD'de 110 binin üzerinde kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmesine rağmen, eğlence sektörü normale dönmenin yollarını arıyor. California Halk Sağlığı Dairesi, eyaletteki TV, film ve müzik prodüksiyonlarının 12 Haziran’dan itibaren corona virüse karşı alacakları tedbirleri içeren 22 sayfalık önerge yayınladı. Sektörün 12 Haziran’da tekrar çalışmaya başlaması için yayınlanan 22 sayfalık yönerge kapsamında; corona virüs testlerinin yapılması, kişilerin ateş ölçümlerinin yapılması gibi tedbirler bulunuyor.

HOLLYWOOD YILDIZLARININ KAZANÇLARI