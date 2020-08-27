Holy Diver çizgi roman oluyor

Z2 Comics, Dio grubu tarafından 1983 yılında yayınladığı Holy Diver’ı çizgi roman olarak yayımlamayı planladıklarını duyurdu.

Firma tarafından yapılan açıklamada, çizgi romanın Holy Diver albümünün meşhur kapağından esinlenildiği belirtildi.

Çizgi romanın hikayesini, korku türündeki çizgi roman hikayeleri ile tanınan Steve Niles'ın yazacağı, çizimlerini ise Scott Hampton tarafınan yapılacağı bilgisi verildi.

2010 yılında yaşama veda eden Ronnie James Dio’nun eşi Wendy Dio Gaxiola, ‘Steve Niles, bana hikayede bir resme bakarak hemen karar verilemeyeceği konusunun işleneceğini söyledi. Bu tam da Ronnie’nin şarkılarını yazarken işlediği konulardı’ şeklinde konuştu.

Gaxiola ayrıca, ‘Holy Diver’da Scott Hampton’ın muhteşem çizimleri yer alacak ve Ronnie, muhteşem çizgi romana kuşkusuz onay verirdi’ dedi.

Z2’nin yayıncısı Josh Frankel, yayımlamayı planladıkları çizgi romanla ilgili olarak ‘Heavy metal tarihindeki en ikonik albüm kapaklarından biri. 40 yıl önce Black Sabbath ile beraber sahneye çıktığı zamandan müzikte evrensel bir işaretin ortaya çıkmasını sağlayan Dio’ya bu şekilde saygımızı sunduk’ dedi.

Frankel ayrıca, ‘Dio’nun vizyonunu en doğru şekilde aktarabilmek için Wendy Dio ile doğrudan çalıştık. Sanki Dio ile beraber çalışmak gibiydi ve ortaya başarılı bir iş çıkardığımızı düşünüyorum’ dedi.



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