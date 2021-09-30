House of Gucci'den ilk afiş

Beklenen film House of Gucci’nin ilk resmi afişi yayınlandı. Afişte en önde yer alan Lady Gaga’nın gerisinde Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino ve Jeremy Irons görünüyor. Afişin ortasında, “Öldürmeye Değer Bir Miras” yazısı dikkat çekiyor.



İtalyan moda evi Gucci’nin arkasındaki ailenin gerçek hikayesine dayandırılan filmde, 30 yıllık aşk, ihanet, intikam, çöküş, cinayet konuları ele alınıyor.

Moda evi Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 1995 yılında öldürülen Maurizio Gucci’nin cinayetine ve sonrasında yaşananlara odaklanılıyor. Filmde, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani’ye Lady Gaga hayat veriyor.



Filmde ayrıca Salma Hayek, Camille Cottin, Jack Huston, Madalina Ghenea, Reeve Carney ve Youssef Kerkour da rol alıyor.



26 KASIM'DA sinemaLARDA

Ridley Scott’ın yönetmenliğini üstlendiği House of Gucci, Türkiye’de 26 Kasım’da vizyona giriyor.