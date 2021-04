House of the Dragon'un (Ejderha'nın Evi) okuma provaları başladı

Game of Thrones’tan 300 yıl öncesinde Targaryen Hanedanı’nı anlatacak olan House of the Dragon (Ejderha'nın Evi) dizisinden yeni detaylar paylaşıldı. HBO, sosyal medya hesaplarından dizisinin yapımına başlandığını duyurdu.

İLK FOTOĞRAF



2022'de seyirciyle buluşacağı duyurulan dizinin oyuncularının sosyal mesafeli okuma provasondan fotoğrafları paylaşıldı.

İLK SEZON 10 BÖLÜM OLACAK



House of The Dragon, George RR Martin ve Ryan Condal ortaklığında yaratıldı. Martin, Condal ve Sapochnik, yazar Sara Lee Hess, Vince Gerardis ve Ron Schmidt ile birlikte yönetici yapımcılığını üstleniyor.

Greg Yaitanes eş yürütücü yapımcı olarak bulunuyor. Yaitanes, Clare Kilner ve Geeta V. Patel, 10 bölümlük dizinin yönetmenlik ekibini tamamlıyor.

