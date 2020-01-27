House'un senarist ekibinden yeni dizi

NBC, bu sezon için 5. yeni dramasını duyurdu. House dizisini yazan Russel Friend ve Garrett Lerner ile The Batman'in yazar/yönetmeni Matt Reeves'le Ordinary Joe adlı yeni drama dizisi için bir araya geldi.



Friend ve Lerner tarafından yazılan Ordinary Joe, hayatının dönüm noktasında önemli bir seçim yaptıktan sonra üç paralel yaşam süren baş karakterin hikayesini anlatıyor.



Drama, on yıldan uzun bir süre önce bu fikre dayanan bir pilot senaryo yazan Reeves için bir tutku projesi oldu. Friend ve Lerner aynı zamanda yürütücü yapımcılık görevini, 6th & Idaho’dan Reeves, Adam Kassan ve Rafi Crohn ile 3 Arts Entertainment'ten Howard Klein'la birlikte yapacak.

Garrett Lerner