How I Met Your Mother yıldızı Neil Patrick Harris, Matrix kadrosunda

Keanu Reeves ve Carrie- Anne Moss'un, Neo ve Trinity rolleriyle yeniden izleyici karşısına çıkacağı Warner Bros. Pictures ve Village Roadshow Pictures ortaklığındaki Martix 4'ün kadrosu şekilleniyor.



Yönetmen koltuğunda orijinal üçlemede de aynı görevde bulunan Lana Wachowski'nin oturacağı Matrix 4'te Aquaman ile hafızalara kazınan Yahya Abdul Mateen'in ardından bir ismin daha belli oldu.

Yahya Abdul Matee

How I Met Your Mother (Annenizle Nasıl Tanıştım) dizisindeki Barney Stinson karakteriyle dünya çapında ünü kavuşan, son olarak A Series of Unfortunate Events (Talihsiz Serüvenler Dizisi) dizisinde Count Olaf'a hayat veren Neil Patrick Harris filmin kadrosuna katıldı.

Neil Patrick Harris

Çekimlerine 2020'de başlanacak filmde Yahya Abdul Mateen ve Neil Patrick Harris'in hangi rollerde olacağı ise şimdilik gizemini koruyor.