Hugo Weaving: Ajan Smith Matrix 4'te olmayacak

Matrix serisinin yanı sıra V For Vendetta, Lord of The Rings serisi, Hearts and Bones, Mortal Engines, Patrick Melrose gibi yapımların usta oyuncusu Hugo Weaving Matrix 4 hakkında konuştu.



Ünlü yıldız, "Filmde yokum, hayır. The Matrix çok farklı bir hikaye. Şanssızlık işte, ama aslında Londra'daki bir tiyatro oyunu olan The Visit teklifinin gelmesinin ardından The Matrix teklifi geldi. Yani Matrix'in yapılacağını biliyordum, ama tarihleri bilmiyordum. İkisini aynı anda yapabileceğimi düşündüm. Tarihleri ayarlayabilmek için sekiz haftam vardı. Bu süreçte The Visit'i kabul ettim. Lana Wachowski ile iletişim içindeydim. Ama en sonunda tarihlerin uymadığı sonucuna ulaştı" ifadelerini kullandı.



Matrix 4'ün oyuncu kadrosuna son olarak Merovingian rolüyle tanıdığımız Lambert Wilson eklendi. Filmde yer alacak diğer isimler arasında Keanu Reeves, Carrie Anne Moss ve Jada Pinkett Smith, Jonathan Groff, Jessica Henwick, Yahya Abdul Mateen II, Neil Patrick Harris ve Toby Onwumere yer alıyor.



Keanu Reeves'in başrolde bir kez daha yer alacağı Matrix 4 ve John Wick 4, aynı gün içerisinde vizyona girecek. Bu tarih ise 21 Mayıs 2021 olacak seçildi. Bu sırada Hugo Weaving Matrix 4'te yer almayacak olabilir; ancak Lone Wolf ve Loveland filmleri üzerinde çalışmaya devam ediyor.

MATRİX EFSANESİ GERİ DÖNÜYOR