Hüsnühat UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk süsleme sanatlarından Hüsnühat, bu yıl corona virüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü (UNESCO) Hükümetlerarası 16. Komite Toplantısı'nda gündeme alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı dosya ile Türkiye adına aday gösterilen hüsnühat sanatı, 13 Aralık'ta başlayan toplantının bugünkü oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildi.

TÜRKİYE'DEN UNESCO LİSTESİNDE OLAN UNSURLAR



Türkiye bugüne kadar, Meddahlık, Mevlevi Sema Töreni, Aşıklık Geleneği, Nevruz (Çok Uluslu), Karagöz, Geleneksel Sohbet Toplantıları, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Alevi-Bektaşi Ritüeli: Semah, Tören Keşkeği Geleneği, Mesir Macunu Festivali, Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği, Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı, Geleneksel Çini Ustalığı, İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü (Çok Uluslu), Bahar Kutlaması: Hıdrellez (Çok Uluslu), Islık Dili, Dede Korkut Mirası: Destan Kültürü, Halk Masalları ve Müzik, Geleneksel Türk Okçuluğu, Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunu: Mangala ve Minyatür Sanatı unsurlarını Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdi.



Kültürel Miras Listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alan ve daha önce iki kez UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hükümetlerarası Komitesi üyeliğini yapan Türkiye, somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla UNESCO nezdinde örnek ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

UNESCO Hükümetlerarası 16. Komite Toplantısı 18 Aralık'ta sona erecek ve 180 ülkeden seçilen 24 komite üyesi, toplantı boyunca 45 ülkeden gelen başvuru dosyalarını inceleyecek.

SAYI 21'E ULAŞTI



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise “Hüsnühat, Türkiye'de İslam Sanatında Geleneksel Güzel Yazı adlı ulusal adaylık dosyamız 13-18 Aralık 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen 16. Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne kaydedilmiştir.” ifadeleri kullanıldı. Bu dosyayla birlikte Türkiye’nin somut olmayan kültürel miras listelerindeki unsurlarının sayısının 21’e ulaştığı belirtilen açıklamada, Türkiye’nin tarihten gelen zengin kültürel değerlerini korumayı, yaşatmayı ve tanıtmayı kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.



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