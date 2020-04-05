İBB Kültür Daire Başkanlığı kültür sanat etkinliklerini evlere getiriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, “Sen Evde Kal Biz Sana Geliriz” sloganıyla, kültür ve sanat etkinliklerini, online olarak sanatseverlerle buluşturacak. Nisan ayı boyunca, hem yetişkinler hem de çocuklar için birçok kültür etkinliği, Kültür Daire Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalından yayınlanacak.

Çocuklar için masal saati, atölye çalışmaları ve tiyatro oyunlarının yer aldığı programda yetişkinler için ‘’Tadımlık Konser’’ başlığıyla mini konserlerle birlikte arşiv konser kayıtları, belgesel gösterimleri ve sanatçılardan, edebiyatçılardan kitap-film önerilerinin yer aldığı ‘’Günün Tavsiyesi’’ ve “Gezgin Söyleşileri” gibi bölümler bulunuyor.



ONLINE 23 NİSAN KUTLAMASI

İBB Kültür Daire Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da online etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan haftasında da çocuklar için; opera, tiyatro, film gösterimi, konser ve söyleşiler gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.



27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde çocuklar ve yetişkinler için Şehir Tiyatroları’nda daha önce sahne alan oyunları online yayınlayan İBB Kültür Daire Başkanlığı, 2 Nisan’da Sabahattin Ali’yi ölüm yıldönümünde Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali belgeselini online yayınlayarak andı.

