İBB Şehir Tiyatroları Surname 2010 oyununu online yayınlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları 31 Mayıs Pazar günü saat 15.00’te, daha önce sahnelediği Surname 2010 oyununu online olarak yayınlayacak. Yiğit Sertdemir’in yazıp yönettiği oyun, İBB Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat Youtube adreslerinden seyirci ile buluşacak.



SURNAME 2010 HAKKINDA



Kocasının ölümünün ardından açtığı sahafında, özel bir nedenle geceyi bekleyen Sühendan Hanım, kocasına ait hiç görmediği notlarla karşılaşır. Bu notlar, kocasının kendisi için düşündüğü “sözde şenliğe” dair fikirleri içermektedir. Yazılanları şaşkınlıkla okumaya başlayan Sühendan Hanım; kendisini bir düşün içinde, geçmiş ile bugünün İstanbul’u arasında gerçekleşen bir şenliğin tam ortasında bulur.



Yiğit Sertdemir’in yazıp yönettiği oyunda; Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Alibeyoğlu, Ceren Hacımuratoğlu, Derya Keykubat, Derya Yıldırım, Elyesa Çağlar Evkaya, Engin Akpınar, Eraslan Sağlam, İrem Erkaya, Mana Alkoy, Mehmet Soner Dinç, Mert Aykul, Özgür Atkın, Özgür Tanık, Seda Fettahoğlu, Semah Tuğsel, Seza Güneş, Şeyda Arslan, Uğur Dilbaz, Yiğit Sertdemir, Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor.

Oyun, 2010 yılında İBB Şehir Tiyatroları’nda ilk kez sahnelendi.