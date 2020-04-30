İBB'den 1 Mayıs İşçi Bayramı’na özel film gösterimi: Babamın Kanatları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı’nda Babamın Kanatları filmini izleyicilerle buluşturuyor. Babamın Kanatları, cuma akşamı saat 21.30’da İBB Kültür Sanat Youtube kanalından yayınlanacak.

FİLMİN KONUSU



Uzun yıllar inşaat işçisi olarak çalışmış İbrahim (Menderes Samancılar), kansere yakalandığını, fazla bir ömrü kalmadığını öğrenir. Erciş'te yaşayan ailesinin yanına gitmeyi istemektedir. Yeğeni Yusuf (Musab Ekici) ise bir an önce büyük paralar kazanıp yükselme hırsıyla dolu yine bir inşaat işçisidir. İbrahim geçmişini ve içinde bulunduğu durumu sorgulayıp, ailesine nasıl bir gelecek bırakacağını düşünürken, Yusuf bu durumu anlamaktan çok uzaktır.



ÖDÜLLÜ FİLM

İş kazaları üzerine gerçekçi değerlendirmelerde bulunan Kıvanç Sezer'in ilk uzun metrajlı filmi Babamın Kanatları’nda Menderes Samancılar, Musab Ekici, Kübra Kip ve Tansel Öngel rol alıyor. Film ilk gösterimini Uluslararası Karlovy Vary Film Festivali'nde yapmıştı. Adana Altın Koza Film Festivali'nde de “En İyi Film “ dahil toplam 7 ödül kazanmıştı.



İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden mayıs ayı boyunca belgesel-film gösterimlerinin yanı sıra tiyatro oyunları, çocuklar için hazırlanan özel içerikler, kültür sanata dair söyleşiler ve mini konserler devam edecek.