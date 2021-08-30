İDOB Müdürü Suat Arıkan: AKM, gerçek anlamda bir kültür sarayı olacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Atatürk Kültür Merkezi'ne taşınacağı 2021-2022 sezonunu, Beethoven'in bestelediği tek opera olan Fidelio ile açacak. İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, umut"temalı yeni sezona ilişkinaptığı açıklamada, salgın sürecinde, Beethoven'ın 250. yılı nedeniyle yapılan etkinliklerde, sanatçının farklı formlarda yazdığı eserlerden bir seçki sunduklarını dile getirdi.



Önceki sezon, Fidelio eserinin gösteriminin tam kapanma sürecine denk geldiğini kaydeden Arıkan, "Fidelio, Beethoven'ın 'En sevdiğim eserim' dediği bir başyapıtı. Beethoven’ın ilk ve tek operası olan Fidelio ile 1 Eylül'de sezonumuzu açıyoruz" dedi. Arıkan "Bunlar bir üçleme yani yarı sahneleme şekliyle olacak. Salgın koşulları nedeniyle orkestra çukurunu kullanmak istemiyoruz. Fidelio, Bellini’nin Norma'sı ve Mozart'ın Cosi Fan Tutte'si sadece yukarıda (orkestra çukuru kullanılmadan) yarı sahneli olarak gerçekleştirilecek" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ SAHNELENECEK"



Sezondaki yeni eserlerle ilgili de bilgiler veren Suat Arıkan, "Monteverdi'nin Madrigallerine yer vereceğiz. Bu, Türk operasında en eskiye gidilen eser olacak. Alban Berg'in Wozzeck operası Türkiye’de ilk kez sahnelenecek. Çok zor bir opera. Hem müzikal hem dramaturjik anlamda hem de sahnelemesi oldukça zor bir opera. Bence sezonumuzun en önemli eserlerinden biri, dekor ve kostümleri Kanarya Adaları'ndan gelen, Giuseppe Verdi'nin 'La Forza Del Destino' (Kaderin Gücü) operası olacak" dedi.



"FATİH OPERASO AKM AÇILIŞINDA SAHNELENECEK"



Arıkan "Dünya prömiyerlerimiz var. Çetin Işıközlü'nün Fatih operası, Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışında sahnelenecek. Hasan Uçarsu'nun bestelediği Sinan operası ve Mesruh Savaş'ın Mimar Sinan-Son Nokta adlı operasının dünya prömiyerleri yapılacak. Bu sezon Mimar Sinan’ı konu alan iki opera var" diye konuştu.



13 OPERA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK



Toplam 13 opera eserinin izleyiciyle buluşacağını aktaran Arıkan, yeni bir prodüksiyon olan ancak salgın nedeniyle İstanbul'da daha önce sahnelenemeyen Carmen'in de sezonda yer aldığını kaydetti.

"DÜNYA PRÖMİYERLERİ GERÇEKLEŞECEK"



Arıkan, geçen yıldan kalan, Don Pasquale ve The Rake's Progress eserlerinin de sezon programında yer aldığını belirterek, "Bu sezon, çokça yeni eserimiz var. Dünya prömiyerlerimiz olacak. Çok renkli bir sezon programı ve AKM var. 29 ve 30 Ekim’de Hasan Uçarsu'nun Sinan adlı eseri, AKM'nin açılışında sahnelenerek tarihe geçecek" dedi.



"KUĞU GÖLÜ BALESİ DE SANATSEVERLERLE BULUŞACAK"



Balede, Uyuyan Güzel ve 4 Mevsim adlı eserlerinin dışında Çetin Işıközlü'nün Yunus ve Alaz ile Cemre eserlerinin dünya prömiyerlerinin yapılacağını aktaran Arıkan, AKM'de Kuğu Gölü balesinin de sanatseverlerin beğenisine sunulacağını ifade etti.



İDOB Müdürü Arıkan, Modern Dans Topluluğu'nun (MDTİst) ise Şehir-Orman ve Elektronika eserlerinin yanında Yeni Hayat ile Yunus-Gel Gör Beni eserlerinin sahneleneceğini söyledi.



"ÇOCUK ESERLERİ İLK FIRSATTA SAHNELENECEK"



Salgın nedeniyle çocuk oyunlarının sahnelenmediğine işaret eden Arıkan, "İlk fırsatta, yeni bestelenecek olan ve Mimar Sinan'ı konu alan Küçük Sinan adlı çocuk oyunumuzu planlıyoruz. Bulutların Altında ve eski oyunumuz Dedektif Köpek Dodo'yu çocukların ilgisi nedeniyle tekrarlamak istiyoruz" diye konuştu.

"ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİM VE MUTLULUK OLACAK"



Arıkan, AKM'nin mart ayından sonra çok daha yoğun bir şekilde kullanılacağını söyledi. İDOB Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan

"AKM'ye dönünce gerçekten çok önemli bir değişim ve mutluluk olacak. Daha önce bildiğiniz gibi hem AKM'de hem Süreyya Sahnesi'nde aynı gece etkinliklerimiz oluyordu. Bunun altından kalkabiliyorduk. Personel sıkıntılarımız da gideriliyor. Gençleri aldık. Önümüzdeki aylarda tekrar yeni gençler kazandıracağız hem teknik eleman hem de sanatçı olarak. Böylece AKM'ye hazır olacağımızı düşünüyorum" dedi.



"SANAT KOKAN BİR MAHALLE OLACAK"



Sanatçıların ve izleyicilerin AKM konusunda çok heyecanlı ve büyük bir beklenti içinde olduğunu vurgulayan Arıkan, "Sadece opera, konser ve tiyatro değil, AKM, gerçek anlamda bir kültür sarayı olacak. Söyleşiler, imza günleri, buluşmalar, kütüphanesi, sineması derken, gerçekten sanat kokan bir mahalle olacak. Bu açıdan gerçekten heyecan verici" değerlendirmesinde bulundu.



"FIDELIO ALMANCA YORUMLANACAK"



Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan İDOB, AKM ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nin yanı sıra Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür Merkezi, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Büyükyalı Fişekhane'de sanatseverlerle buluşacak.



Açılışta izlenebilecek Beethoven'ın Fidelio operası, ilk kez 1805 yılında Viyana’da sahnelendi. Librettosu Joseph von Sonnleithner tarafından kaleme alınan eser, daha sonra Stephan von Breuning ve Georg Friedrich Treitschke tarafından düzenlendi.



ADALET VE ÖZGÜRLÜK İŞLENİYOR



Fransız Devrimi zamanında yaşanmış gerçek bir hikayeden esinlenilen eserde, her dönem geçerliliğini koruyan umut, sadakat, adalet ve özgürlük kavramları işleniyor.



Kurgusunu Arıkan'ın üstlendiği ve Almanca seslendirilecek eserde, Murat Cem Orhan yönetiminde İDOB Orkestrası ile Volkan Akkoç yönetiminde İDOB Korosu sahne alacak.



Eserde, Don Fernando'yu Utku Bayburt ve Alper Göçeri, Don Pizarro'yu Işık Belen ve Umut Tingür, Florestan'ı Ali Murat Erengül, Yoel Keşap ve Hüseyin Likos, Fidelio'yu (Leonore) Şebnem Kışlalı, Mine Kurtoğlu ve Ayşe Sezerman, Rocco'yu Göktuğ Alpaşar ve Kenan Dağaşan, Marzelline'i Dilruba Bilgi ve Hale Soner Kekeç, Jaquino'yu ise Ufuk Toker ve Onur Turan dönüşümlü oynayacak.



Fidelio Operası, 1, 3 ve 4 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde izlenebilecek.

Ada Masalı 11. yeni bölüm 2. fragmanı