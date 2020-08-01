Idris Elba'dan Luther filmi geliyor

BBC suç dizisi Luther'in başrol oyuncusu Idris Elba, yapımın film uyarlamasının hazırlandığını doğruladı. BAFTA özel ödülünü alan 47 yaşındaki İngiliz aktör, ödül konuşmasında 2010'dan başlayarak beş sezon boyunca canlandırdığı John Luther karakterini sinemaya taşıdığını müjdeledi.

Elba, açıklamasında, film için "Yapılabileceklerin bir sınırı yok" ifadesini kullanarak, daha keskin, sert bir senaryo olabileceğini, konuya uluslararası bir nitelik katılabileceğini belirtti.

Öte yandan Elba'ya verilen özel ödül, İngiliz Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin en yüksek onurlarından biri olarak tanımlanıyor.

BAFTA özel ödülü, daha önce Nicola Shindler, Clare Balding, John Motson, Henry Normal, Nick Fraser, Lenny Henry, Delia Smith ve Cilla Black gibi isimlere verilmişti.