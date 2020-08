Idris Elba'nın yeni projesinden ayrıntılar

Idris Elba ve Simon Kinberg Apple tarafından hayata geçecek bir casus film için bir araya geldi.



Elba, Afrika'da geçen aşk dolu bir casus filmi olarak nitelendirilen yapımda başrolü üstlenecek. Filmin yapımcılığını Kinberg’s Genre Films başkanı Kingberg ve Audrey Chon yapacak.



Filmin senaryosu, en çok "Black Monday" ve "The Daily Show"la tanınan Travon Free'den geliyor. Yeni proje, Kinberg için casus türüne başka bir dönüşü işaret ediyor.



Mr. & Mrs. Smith ve Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz, Diane Kruger ve Fan Bin Bing'in oynadığı yeni casus gerilim filmi “355”, Universal tarafından Ocak 2021'de gösterime girecek. Ayrıca, Kenneth Branagh'dan gelen gizemli gerilim "Death on the Nil"in de yapımcıları arasında yer alacak.