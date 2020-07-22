Idris Elba'ya BAFTA'dan özel ödül

BAFTA özel ödülü, daha önce Nicola Shindler, Clare Balding, John Motson, Henry Normal, Nick Fraser, Lenny Henry, Delia Smith ve Cilla Black gibi isimlere verilmişti.



Bu ödül, İngiliz Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin en yüksek onurlarından biri olarak tanımlanıyor.



Bu yıl ödülü alacak olan Elba, “Bu endüstrideki farklı geçmişlerden gelen yeteneklere fırsat ve erişim sağlamak benim için bir misyon oldu. Bu da yıllar önce açık fikirli ve çeşitliliğe duyarlı birilerinden aldığım bir fırsattı. BAFTA'ya kendimi ve aynı amaca adanmış diğer kişileri tanıdığı için teşekkür ediyorum. Çünkü bunların hepsi farkındalığın değişmesine yardımcı olmak için gerekli adımlar ve eğlence alanındaki çeşitlilik farkının anlaşılması için oldukça önemli.” ifadelerini kullandı.