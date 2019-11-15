İDSO konserleri kapsamında Beste Tıknaz Modiri ve Evrim Güvemli sahnede

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) Konserleri’nde, kasım ayının 3. cuma konseri bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşeek. Viyola sanatçısı Beste Tıknaz Modiri ile klarnet sanatçısı Evrim Güvemli, İDSO DenizBank Konserleri kapsamında bu akşam saat 20.00’de İstanbulluları klasik müzikle buluşturacak.



Her cuma akşamı İstanbul’un çeşitli salonlarında müzikseverlere klasik müzik ziyafeti sunan İDSO, Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) Orkestra Şefi Roberto Gianola yönetiminde solist Beste Tıknaz Modiri (Viyola) ile solist Evrim Güvemli’ye (Klarnet) eşlik edecek.



Evrim Güvemli

KONSER PROGRAMI

Konserde; Wolfgang Amadeus Mozart’ın “Cosi Fan Tutte Uvertürü”, Max Bruch’ın “Klarnet ve Viyola için İkili Konçerto Op.88" ve Robert Schumann’ın “Senfoni No.4 “ adlı eserleri icra edilecek.

