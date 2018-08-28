İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda geri sayım devam ediyor. 7 Eylül'de kapılarını açacak İEF'de, on gün sürecek etkinliklerde ticaretin yanı sıra eğlence, kültür ve sanat bir arada olacak. İzmirliler başta olmak üzere, Türkiye ve dünyadan misafirlerini bekleyen İzmir Enternasyonal Fuarı'nda sürpriz sokak gösterileri izleyenleri büyüleyecek.



AKROBATİK ATLAYIŞLAR



Folkart sponsorluğundaki Free Hall bölüm ve sokak gösterileri fuar boyunca açık kalacak. Fransa'dan gelecek olan beş kişilik ekip, 18 metreye kadar yükselerek, aşağıda kurulan özel hava yatağının üstüne birbirinden heyecanlı akrobatik hareketlerle atlayacak. Free Fall etkinliğine katılmak isteyen ziyaretçiler ise dört metre yükseklikten denemeler yapabilecek.



Sokak gösterileri dünyanın çeşitli yerlerinden gruplar yer alacak. 8 ila 16 Eylül tarihleri arasında Lozan Kapısı, Kaskatlı Havuz ve Göl Gazinosu yakınında kurulacak sahnelerde yapılacak sokak gösterilerinde İtalya, Arjantin, Brezilya, İsviçre, İngiliz, Estonya, Kanada, Yeni Zellanda, ABD, Avusturalya ve Şili'den göstericiler ziyaretçilerle buluşacak.



BİRÇOK GÖSTERİ YAPILACAK



Denge oyunlarından jimnastik gösterilerine, usta sihirbazlardan akrobasi hareketlerine, yerden yüksekte çeşitli aparatlar kullanılarak gerçekleştirilen dans gösterilerinden hula hoop etkinliklerine, havada birçok nesne ile jonglörlük yapan, Guinnes Dünya Rekoru sahibi göstericiden balon şovlarına, pizza şovlarından komedi performanslarına kadar birçok sokak gösterisi 87. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda olacak.



Palyaço Etkinlik Alanı da çocuklara hitap edecek. Çocuklar palyaçoların yapacağı etkinliklerde eğlenecek. Sokak gösterilerinin benzerleri çocuklar için özel olarak gerçekleştirilecek.