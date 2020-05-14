Iggy Pop konser kaydını YouTube'da yayınlıyor

Corona virüs salgını nedeniyle konserlerin ve diğer sanat etkinliklerinin iptal edldiği bugünlerde müzik dünyası, çözümü eski konserleri yayınlamakta buluyor. İnternetten eski konser paylaşma akımına punk rock'ın öncülerinden Iggy Pop da özel bir konserle katıldı.



Iggy Pop’ın 2016’da yayınladığı Post Pop Depression albümünün tanıtımı için Londra’daki Royal Albert Hall’da verdiği konser YouTube’da yayınlandı. Konserde Iggy Pop’a Arctic Monkeys davulcusu Matt Helders ve Queens of the Stone Age’den Josh Homme ve Dean Fertita gibi isimler eşlik ediyor.



Iggy Pop, Post Pop Depression albümünü 1977’de çıkardığı Lust for Life albümünün “ruhani devamı” olarak nitelendirmişti.



Alternatif rock grubu Radiohead de konser kayıtlarını YouTube üzerinden yayınlamaya başlamıştı.