BM İklim Zirvesi’nde yaptığı konuşmayla bütün dünyanın gündemine giren 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, müzisyenlere ilham veriyor. sanata ilham vermeye de devam ediyor.



Thunberg’in, Suaka adlı metal müzik grubu tarafından death metal şarkısına dönüştürülen BM İklim Zirvesi konuşması, bu defa 90’ların popüler müzisyeni Fatboy Slim’in Right Here, Right Now şarkısına uyarlandı.



İngiltere'den fosil yakıt kullanmadan yelkenliyle Atlantik Okyanusu'nu geçerek New York'a gelen ve İklim Zirvesi'ne katılan Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız. Ben yine de şanslı çocuklardan biriyim. İnsanlar ölüyor, ekosistemimiz çöküyor, kitlesel yok oluşla karşı karşıyayız ama siz sadece para ve ekonomik büyümelerinizden bahsediyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz?" demişti.

GRETA THUNBERG'İN İLHAM VERDİĞİ FATBOY SLIM ŞARKISI