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Yeni sezon açılışına geri sayım başlayan İKSV Salon’un yeni sezon konserlerinin biletleri 8 Ağustos Perşembe günü satışa çıkıyor. 2019-2020 sezonunda Salon’un 10. yılına özel Lale Kart ile Salon etkinliklerinde 1 bilet alana 1 bilet bedava kampanyası uygulanacak. Janus Ramussen, Boy Harsher, Polynation gibi isimler sahne alacak.



STEVE GUNN İLE INDIE-FOLK GECESİ



Geniş bir müzik yelpazesi olan Steve Gunn her yeni albümüyle birlikte müzik yelpazesi daha da genişlemeye devam ediyor. Ablasının kaset arşivinde kaybolmasıyla başlayan müzikle iç içeliği, ilk etapta punk rock ve rap’le yakınlaşmasını sağladı. Genişleyen müzik ufku, onu folk, saykedelik müzik, country, funk ve Hint klasik müziğine kadar götürdü. 23 Eylül’de sonbahara çok yakışacak bir gece için Salon’a geliyor.



BABE RAINBOW



Secret Enchanted Broccoli Forest, Peace Blossom Boogy ve Love Forever gibi yer yer folk, boogie ve funk’ın yer aldığı şarkılarıyla Babe Rainbow 26 Eylül’de seyirciyle buluşacaklar.



ELVETT TÜRKİYE’DE İLK DEFA



Mama ve Man isimli iki tekli sığdırdıkları 2018 yılının ardından, şarkılarında yaşattıkları yoğun duyguları 27 Eylül’de Türkiye’de verecekleri ilk konserleriyle Salon’da yaşatacaklar.

