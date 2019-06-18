İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Nejat Eczacıbaşı binasının en alt katında bulunan İKSV Alt Kat ve İstanbul Müzik Festivali, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle çocuklar ve gençlere yönelik Birlikte Güçlü Sesler Korosu projesine imza atıyor. Farklı engelleri olan çocuklar ve gençlerle Barış İçin Müzik Korosu’nu bir araya getiren Birlikte Güçlü Sesler Korosu, 29 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek “Yaşama Övgü – Human Requiem” konseri öncesinde, saat 20.00’de Zorlu PSM Amfi’de vereceği ücretsiz mini konserle müzikseverlerle buluşacak.

İŞARET DİLLİ KORO



El Sistema bünyesindeki Beyaz Eller Korosu’ndan (White Hands Choir) ilham alan Birlikte Güçlü Sesler Korosu’nda çocuklar ve gençlerin bir bölümü şarkılara sözlerle, diğer bölümü ise işaret diliyle hayat veriyor. Birlikte Güçlü Sesler Korosu’nun şefliğini Zeynep Eren Kovankaya, işaret dili eğitmenliğini Buket Ela Demirel, ritim eğitmenliğini ise İpek Aktaşlı üstleniyor. Birlikte Güçlü Sesler Korosu; Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, Türkiye İşitme Engelliler Derneği ve Barış İçin Müzik Vakfı’nın değerli işbirlikleriyle hayata geçiriliyor.



Çalışmalarını Şubat ayından bu yana İKSV Alt Kat: Öğrenme ve Etkileşim Alanı’nda sürdüren koroda 13 görme ve 19 işitme engelli, 5-16 yaşları arasında toplam 40 çocuk ve genç bulunuyor.



Birlikte Güçlü Sesler Korosu, İKSV Alt Kat ve İstanbul Müzik Festivali işbirliğinde ve İSTKA’nın desteğiyle 2019 yılı sonunda başlaması planlanan ikinci döneminde ise Türkiyeli ve mülteci çocukları bir araya getirecek.



ÇOK BOYUTLU MÜZİK DENEYİMİ



Berlin Radyo Korosu, çekirdek repertuvarında yer alan Brahms’ın Alman Requiemi’ni alışılmadık bir deneyime dönüştürüyor. Dinleyicilerin arasına karışmış 65 şancı, tekerlekler üzerinde bir piyano sahne ile izleyici arasındaki sınırların ortadan kalktığı “Yaşama Övgü – Human Requiem” ile geleneksel konser deneyimi yerle bir oluyor.

Metin, insanlar, mekân ve ses arasında yepyeni bir dizi ilişki kuran bu performansta dinleyiciler müziğin tam ortasında, içinde yer alıyor; müzikle hareket ediyor, onun bir parçası haline geliyor. Bu benzersiz deneyim Zorlu PSM’nin işbirliğiyle 28-29 Haziran’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşacak.



Jochen Sandig’in sahneye koyduğu “Yaşama Övgü - Human Requiem”i Berlin Radyo Korosu 2012’den bu yana tüm dünyada sahneliyor. Üç Grammy Ödülü sahibi topluluk, sezonda 60 konser ve yurtdışı turneleri gerçekleştirdi. Repertuvarının genişliği, sıcak ve zengin nüanslarla bezeli sesi, mutlak doğruluğu ve tam 94 yıldır yeni şeyler denemekten hiç vazgeçmeyişi nedeniyle pek çok uluslararası orkestranın ve şefin tercih ettiği Berlin Radyo Korosu, ayrıca Berlin Filarmoni ve Deutsches Berlin Senfoni Orkestrası’nın da daimî ortağı.