Sanatatak 14 Aralık 2018 yılında Neşet Ertaş şarkılarından ilhamla 23 müzisyenin sahne aldığı farklı müzikal deneyimlerini Neşet Ertaş şarkılarına taşıdığı Neşet Edenler konserinden sonra bu kez ilhamını 16. İstanbul Bienali'nden alıyor.



Bienalin kavramsal çerçevesi olarak açıklanan Yedinci Kıta: Tekillikler, Göçler ve Kültürel Yeniden Tanımlamalar'dan esinlenen Ayşegül Sönmez'in müzik küratörlüğündeki konser, Türkiye müziğindeki hayvanlara adanıyor.



Konserin onur konuğu Yakuti köyünden Şaman geleneklerle şarkı söyleyen UUTAİ Olena.



Ayşegül Sönmez, B-İnspired serisinin ikinci konseriyle ilgili şunları söylüyor:



"Acaba 16. İstanbul Bieanali küratörü filozof Nicolas Bourriaud, bienalin kavramıyla ilgili Benjamin'den alıntıladığı “yitirilmiş” veya "alternatif" tarihlerin arkeolojilerine hayvanlı şarkılarda rastlayabilir miyiz? Kültürümüze, ortak belleğimize ait türkülerimiz bize hayvanlarla ilgili ne söyler? Antroposenik çağın hayvanlı türküleri bu coğrafyayı ve insanını nasıl tarif eder? İşte bu ve bunun gibi pek çok soruya hayvanların zarafeti eşliğinde hayvanlarımız rehberliğinde yanıt arayacağız."



Sahneye çıkacak sanatçılar şöyle:



UUTAİ Olena, Göksenin Blues Band, Volkan İncüvez, Güç Başar Gülle, Document1, Ağaçkakan, Kırkbinsinek, Deniz Türkali ve Debdebe.



Konserin afişi ise Yıldız Moran arşivinden.



Türkiye'nin ilk kadın fotoğrafçısının, 1952 yılında Lizbon'da çektiği kare, insanın hayvanlar üzerinde kurduğu egemenliğe dair hem bir belge hem de hayvan haklarını savunan aktivist bir imge değerinde.