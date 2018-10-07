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İlhan Şeşen, 70. yaşında çok değerli isimlerle oluşturduğu tribüte albümüne“Hediyem adını vererek 47. sanat yılını da taçlandırıyor. İlhan Şeşen'in en sevilen eserlerinin buluştuğu bu albümde birbirinden değerli sanatçı dostlarının yorumları yer alıyor.



Hediyem albümünün çıkışı Yalın-Sensiz Olmaz şarkısıyla gerçekleştiriliyor. Sensiz Olmaz şarkısının video klibi Amsterdam ve İstanbul çekimleriyle, Ömer Faruk Sorak yönetmenliğinde kadraja alındı.

14 ŞARKIDAN OLUŞUYOR



Birçok jenerasyonun aşk üzerine derin düşüncelere kapılmasını sağlayan birbirinden keyifli 14 İlhan Şeşen şarkısı bu albümde buluşuyor.



1-Alpay – Hayallerimi Bırak

2-Ayla Çelik – Neler Oluyor Bize

3-Aylin Aslım – Ankara'dan Abim Geldi

4-Buray – Aşk Layık Olanda Kalmalı

5-Cem Yılmaz – Ellerimde Çiçekler

6-Ceyl'an Ertem – Aşık Oluyorum Eyvah

7-Dilhan Şeşen – Sıcaklardandır

8-Eser Yenenler – Gördüğüme Sevindim

9- Grup Gündoğarken – Bir Yaz Daha Bitiyor

10-İhtiyaç Molası – Sen Benim Şarkılarımsın

11-Mehmet Erdem – Ağlıyor İstanbul

12-Yalın – Sensiz Olmaz

13-Yaşar – Gibi Gibiyim

14-Zeynep Talu – Rüzgar